Addio a Giuseppe Valentino

ALGHERO - Addio all'età di 91 anni a Giuseppe Valentino. Molto conosciuto, apprezzato e stimato soprattutto per le sue doti umane, ha sempre fatto del lavoro e della dedizione ad esso e alla famiglia uno stile di vita. Il Sindaco di Alghero, Mario Conoci, ha voluto ricordare l'imprenditore «che ha fatto la storia dell’edilizia in città». E’ stato un uomo generoso profondamente radicato nella nostra comunità, alla quale, attraverso la sua attività professionale e umana, ha saputo dare un contributo alla crescita economica. «I suoi figli oggi reggono con capacità e professionalità la continuità imprenditoriale che il Signor Giuseppe ha saputo realizzare trasmettendo quei valori che lo hanno distinto» ha ricordato Conoci. I funerali avranno luogo sabato 6 Novembre (ore 10.30) nella Parrocchia di N.S. della Mercede.