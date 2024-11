S.A. 7 novembre 2021 Studenti poliglotti nei licei algheresi Nei giorni scorsi si è svolta nel Liceo Manno di Alghero la cerimonia di consegna delle certificazioni di lingua inglese per l’anno scolastico 2020-21. Ogni anno sono numerosi gli alunni che partecipano con impegno ed interesse ai corsi per il conseguimento delle certificazioni, valide presso tutte le Università ai fini del riconoscimento dell’esame di lingua



ALGHERO - Nella Sala Sari del Liceo Classico/Linguistico “G. Manno” di Alghero si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di consegna delle certificazioni di lingua inglese per l’anno scolastico 2020-21. I corsi per le certificazioni linguistiche, uno dei punti di forza dell’offerta formativa dell’Istituto Fermi, sono organizzati e tenuti dai docenti del “Liceo G. Manno” e offrono agli studenti dei cinque indirizzi liceali (Scientifico, Scienze Umane, Classico, Linguistico, Artistico) dell’IIS “E. Fermi” la possibilità di prepararsi, per gli esami del Cambridge Assesment English di livello B1 e B 2.



Ogni anno sono numerosi gli alunni che partecipano con impegno ed interesse ai corsi per il conseguimento delle certificazioni, valide presso tutte le Università ai fini del riconoscimento dell’esame di lingua. Come ogni anno gli allievi hanno ottenuto ottimi risultati, mostrando di aver conseguito capacità e competenze di alto livello. Anche nel corrente anno scolastico sono stati già attivati i corsi di preparazione per le tre lingue: inglese, francese e tedesco.