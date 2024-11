Cor 9 novembre 2021 Al Poco Loco la star Shaun Martin Settimana ricca di musica nel lo storico locale di Alghero. Si parte mercoledì col Riccardo Dore Trio. Venerdì il super ospite è Shaun Martin col suo trio, mentre venerdì sul palco i "Senza Base"



ALGHERO - Ancora una settimana ricca di eventi musicali al Poco Loco di via Gramsci di Alghero. Si parte mercoledì 10 novembre col Riccardo Dore Trio (ore 21.30). Il gruppo nasce nel 2020 per partecipare al concorso Matteo Sanna, proponendo brani originali con la formazione in quartetto. Questa alternativa in trio proporrà dei brani inediti dalle sonorità jazz, cercando di esplorare la tradizione in modo sperimentale: Riccardo Dore - chitarra, Daniele Pistis - contrabasso e William Calledda alla batteria.



Sabato 12 novembre (dalle 22.30) il penultimo appuntamento del 2021 della rassegna Jazz club Network a cura di Cedac Sardegna e in collaborazione con i jazz club della Sardegna. La speciale serata sarà in compagnia di un trio di caratura internazionale. Sei Grammy Award e un’esplosione di stile e ritmo che ha entusiasmato la critica internazionale. Ha suonato con alcuni dei più grandi artisti mondiali della musica R&B, jazz e gospel: da Timbaland a Chaka Khan, da Kirk Franklin a Tamela Mann. Shaun Martin, pluripremiato pianista quarantenne, cantautore e produttore statunitense, è il vincitore di ben quattro Grammy Award, tra cui tre Best Album Grammy. Il quarto Grammy l’ha ottenuto per la miglior performance R&B assieme all'ensemble funk sperimentale Snarky Puppy. Il suo penultimo disco, “Seven Summers”, che contiene anche il singolo “Love Do not Let Me Down” interpretato da Claudia Melton, è un gioiello musicale che gli è costato ben sette anni di lavoro e ha entusiasmato la critica internazionale che lo ha definito, “un’esplosione di stile, di ritmo, con trombe potenti e uno straordinario tocco di fusion”.



Si chiude sabato 13 (dalle ore 22.30) novembre con una delle band più longeve nella storia dei locali notturni Sassaresi e non: Senza Base. Antonio Pulino alla Batteria, Graziano Madrau - Piano, Alessandro “Puccio” Pulino - Chitarra&Voce, Leonardo Soliveras - Chitarra&Voce, Massimo Canu al Basso. La band Nasce verso la fine degli anni '90 esibendosi ovunque grazie alla varietà e singolarità del repertoio dell'epoca. Oggi la band continua ad intrattenere e far divertire il pubblico mantenendo la stessa energia che li ha caratterizzati si mdagli inizi. Presenteranno un repertorio di cover storiche dei cantanti più rappresentativi del panorama itaiano dagli anni 80 ad oggi.