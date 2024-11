Cor 9 novembre 2021 Includis, servizi di accompagnamento Bando "Includis" per servizi di accompagnamento al lavoro di persone con disabilità a valere sull’Asse Inclusione sociale PO FSE 2014-2020 Obiettivo Tematico 9 – Priorità I - Obiettivo specifico 9.2, Azione 9.2.1



ALGHERO - Pubblicato, a valere sull’Asse Inclusione sociale PO FSE 2014-2020 Obiettivo Tematico 9 – Priorità I - Obiettivo specifico 9.2, Azione 9.2.1, l’Avviso Pubblico “Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità – Includis 2021” al fine di promuovere, su tutto il territorio regionale, la realizzazione di un sistema diffuso e articolato di servizi per l'accompagnamento al lavoro di persone con disabilità, volto al recupero delle capacità di socializzazione e, più in generale, a un reinserimento sociale partecipato.



Il Bando Regionale INCLUDIS 2021 è rivolto agli Enti Gestori degli Ambiti PLUS (Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona) della Regione Sardegna, in associazione temporanea di scopo – ATS - con Enti Pubblici e Privati; l’Ente gestore dell’Ambito PLUS “Alghero” è individuato nel Comune di Bonorva in quanto Capofila che gestisce le attività previste nella programmazione dell’intero Ambito territoriale e garantisce la piena integrazione tra le risorse, favorendo l’implementazione e il sostegno allo sviluppo di esperienze significative.



L’Ambito Plus di Alghero, mandatario dell’ATS per l’Avviso Includos 2021, intende costituire un elenco di organismi, sia pubblici che privati, disponibili ad attivare tirocini in qualità di soggetti ospitanti, quali Enti pubblici, Organizzazioni del Terzo Settore, Aziende e Imprese private “profit” e Datori di lavoro privati. A tal fine è stata pubblicato l’Avviso per la presentazione della Manifestazione d’Interesse finalizzata all’individuazione di soggetti ospitanti nel territorio dei 23 Comuni del Distretto socio-sanitario di Alghero, disponibili ad attivare l’attuazione di progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità attraverso tirocini formativi e di orientamento.



I soggetti ospitanti devono assicurare presso la propria sede la presenza di un tutor aziendale interno con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, in possesso di esperienza e capacità adeguata e coerente con il progetto formativo individuale al fine di garantire il supporto professionale e lavorativo dell’azienda ospitante e il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio di inserimento/inclusione socio-lavorativo. Al tutor aziendale verrà corrisposto un rimborso di 10 ore mensili per le attività di tutoraggio svolte; ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti.



L’istanza di partecipazione dovrà essere effettuata dagli organismi in possesso dei requisiti di partecipazione, utilizzando il modulo allegato al suddetto Avviso, Allegato 1 Lettera di Intenti, debitamente compilata, datata e sottoscritta e consegnata a mezzo PEC presso protocollo.bonorva@pec.comunas.it oppure a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Bonorva. L’istanza, corredata dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 14 novembre 2021.

Ulteriori informazioni potranno essere fornite dal Segretariato Sociale Centralizzato del PLUS Alghero contattando il Numero Verde 800 332 333 oppure Tel. 079.867799 nei seguenti orari dalle 10 alle 13 nei giorni da lunedì a venerdì, oppure posta elettronica udp.plusalghero@gmail.com.