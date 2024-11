Cor 9 novembre 2021 Corsica Sardinia Ferries ricerca personale Si recluta personale navigante di Coperta, Macchina, Camera e Cucina, per tutte le qualifiche. Si ricercano fino a 500 risorse da impiegare a bordo delle 13 navi della flotta. Ecco come candidarsi



OLBIA - La Corsica Sardinia Ferries ricerca personale per le navi gialle. Si recluta personale navigante di Coperta, Macchina, Camera e Cucina, per tutte le qualifiche. Per imbarcare è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi STCW. Senza questi requisiti, la candidatura sarà comunque valutata.



Si ricercano fino a 500 risorse da impiegare a bordo delle navi della flotta: Le opportunità di lavoro sulle navi del Gruppo sono rivolte, in particolare, ad Ufficiali e Sottufficiali di macchina e di coperta; Camerieri e addetti alle cabine; Addetti Sala / Bar/ Casse / Personale di Cucina; Receptionist / Hostess



Per gli Addetti Sala e Bar si richiedono anche la conoscenza della lingua francese e, preferibilmente, un diploma ad indirizzo alberghiero. Per la posizione di Receptionist / Hostess si ricerca personale in possesso di un’ottima conoscenza del francese. Generalmente, le assunzioni Corsica Sardinia Ferries avvengono mediante contratti di lavoro a tempo determinato, per lo più di durata da 70 a 90 giorni, oppure per un mese, eventualmente prorogabile.



Corsica Sardinia Ferries è una compagnia di navigazione, fondata nel 1968, che gestisce una flotta di 13 navi e si occupa direttamente di tutti i servizi all’utenza: dall’imbarco, all’accoglienza, al servizio di catering a bordo. La compagnia serve tutto l’anno Corsica e Sardegna, dalla primavera all’autunno le Baleari e in estate l’Isola d’Elba. Tutte le attività di Corsica Sardinia Ferries sono certificate ISO 9001.