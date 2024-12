Cor 12 novembre 2021 Covid, prime classi a casa ad Alghero La presenza di due alunni risultati positivi al Coronavirus manda le prime due classi in didattica a distanza (una al Liceo Scientifico e una al Tecnico sportivo) in attesa che l’Ats disponga i tamponi



ALGHERO - L’arrivo del periodo autunnale, con frequentazioni maggiori di luoghi chiusi, unito alla presenza di sporadiche sacche di popolazione prive di regolare vaccinazione, fa segnare anche nel territorio algherese una timida ripresa dei contagi.



La presenza di due alunni risultati positivi al Coronavirus manda le prime due classi del nuovo anno scolastico in didattica a distanza ad Alghero: una al Liceo Scientifico ed una al Tecnico sportivo. Si tratterebbe però soltanto di una decisione prudenziale, assunta dalla direzione scolastica in attesa che l’Ats disponga ed esegua tutti i tamponi, ed accerti l’eventuale diffusione del virus.



La norma, infatti, dice che oramai (se si è vaccinati) si va in Dad con tre o più positivi nella stessa classe. Per la stessa ragione, gli insegnanti invece venuti potenzialmente a contatto con i positivi al virus continuano a svolgere anche le lezioni in presenza.