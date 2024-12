S.A. 12 novembre 2021 Tennistavolo Sassari: nuove sfide per A2 e B La A2 maschile ospita l´Ennio Cristofaro di Casamassima; mentre la B femminile giocherà in trasferta nel concentramento di Livorno contro Prato e Modena



SASSARI - La quarta giornata del campionato di A2 propone un match casalingo al Tennistavolo Sassari che ospita l'Ennio Cristofaro dell'Aera di Casamassima sabato pomeriggio alle 16 nel consueto campo della scuola Media n° 2 di via Cossiga. La formazione pugliese è la capolista del girone B. Ha iniziato pareggiando a Prato 3-3 e poi ha sconfitto sia la Marcozzi Cagliari (4-2) che l'Ausonia Enna (4-1). Gli avversari dei sassaresi sono Samuel Tobi Falana, Antonio Pellegrini e Gerolamo Roberto Minervini.



La squadra del presidente Marcello Cilloco risponde con Marco Poma, Ganiyu Ashimiyu e Marco Sinigaglia, che finora hanno saputo giocarsela alla pari contro chiunque, come dimostrano i tre pareggi contro Torre del Greco, Stella del Sud e Prato. Di sicuro questo è il confronto più difficile da inizio stagione.



B femminile – Dopo la lunga pausa riprende la B femminile, che propone domenica il secondo concentramento, sul campo del Livorno. Nel precedente concentramento di Prato, il Tennistavolo Sassari guidato da Abayomi Segun Olawale ha ottenuto un pareggio contro la Muraverese Rosa e poi ha perso contro il quotato Alfiere di Romagna. La squadra composta da Laura Pinna, Stanislava Burenina, Elena Musio e Martina Bonomo affronta alle 10 il Prato (pareggio con l'Alfiere di Romagna e vittoria per 4-0 sul Modena) e alle 13 il Modena, che ha perso anche contro il Livorno senza vincere neppure un confronto.



