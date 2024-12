S.A. 15 novembre 2021 Corso in algherese: iscrizioni da oggi Le iscrizioni potranno essere fatte lunedì 15, mercoledì 17 e venerdì 19 dalle 17,30 alle 19 presso la sede del “Centre cultural Antoni Nughes”, via Sassari 145



ALGHERO - La Scuola di algherese “Pasqual Scanu”, dopo due anni di attività a distanza dovuta all’epidemia Covid, riprende le lezioni in presenza. Le iscrizioni potranno essere fatte lunedì 15, mercoledì 17 e venerdì 19 dalle 17,30 alle 19 presso la sede del “Centre cultural Antoni Nughes”, via Sassari 145. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat