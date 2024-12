14 novembre 2021 Cada dia: 14 novembre 2007



È stato firmato ad Alghero dall´allora ministro dell'Energia della Repubblica di Algeria Chakib Khelil e del ministro dello Sviluppo Economico Pierluigi Bersani alla presenza del Presidente algerino Abdelaziz Bouteflika e del Presidente del consiglio italiano Romano Prodi, l'accordo intergovernativo fra Italia e Algeria per lo sviluppo del gasdotto Galsi per collegare l'Algeria all'Italia attraverso la Sardegna. Un gasdotto di circa 900 chilometri, di cui circa 600 offshore, raggiungendo profondità massime di circa 2800 metri fra i due paesi. A mos veure, a demà