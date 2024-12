Cor 16 novembre 2021 Roberto Deligios convocato dai Diables Mercoledì 17 novembre, alle ore 16.30 italiane, si potrà seguire la diretta della partita Toyota Cheetahs vs Barcelona. Sempre mercoledì, alle ore 18, nella sala del mercato civico di Alghero, la società Amarori Rugby Alghero si presenta alla città



ALGHERO - Il tre quarti centro algherese Roberto Deligios è stato convocato dai Diables, franchigia di rugby professionistico di Barcellona, che giocherà in Sud Africa dal 13 al 26 Novembre nel torneo Toyota Challenge. La squadra sarà composta da giocatori catalani, irlandesi, sudafricani. L'allenatore Sergi Derqui e il sudafricano Shaun Huyguen spartiranno la direzione tecnica. Oltre ai Cheetahs ed ai Devils al Torneo parteciperanno anche due potenze locali, i DHL Stormers ed i Cell C Sharks, oltre alla squadra rumena del CSM Stiinta Baia Mare.



Cresciuto nelle giovanili dell'Amatori Rugby Alghero, Roberto Deligios ha fatto il suo esordio a diciotto anni in Serie A ed attualmente ricopre il ruolo di vice Capitano della squadra. «Una chiamata inaspettata e gradita, per un giocatore che ho avuto il piacere di allenare - ha dichiarato Luca Nurra, ex capitano e ex Allenatore dell'Amatori - Ho sempre sostenuto Roberto nella sua crescita, anche perché ha sempre dimostrato un grande attaccamento alla nostra maglia ed ha un innato desiderio migliorarsi; sono orgoglioso per questa sua grande opportunità».



«È un giocatore con grandi potenzialità e nutro per lui una grande stima. Spero che sia uno stimolo per i nostri ragazzi e per i giovani desiderosi di entrare a far parte della nostra famiglia» - ha commentato così il Presidente Franco Badessi. Mercoledì 17 novembre 2021, alle ore 16.30 italiane, si potrà seguire la diretta della partita Toyota Cheetahs vs Barcelona. Sempre mercoledì 17 Novembre, alle ore 18 nella sala del mercato civico di Alghero, la società Amarori Rugby Alghero sarà ospite del Sindaco Mario Conoci per la presentazione della squadra per la stagione sportiva 2021-22: saranno presenti anche rappresentanti delle Istituzioni locali e delle aziende sponsor del club algherese.