Cor 17 novembre 2021 Stato di agitazione nella miniera di Olmedo Le rappresentanze sindacali chiedono un tavolo congiunto alla presenza vertici aziendali di Igea spa e dell´Assessore all´Industria, per poter concertare. «Non possiamo permetterci che nessun lavoratore resti a casa»



OLMEDO - La convocazione dell'assessore Anita Pili, non si è fatta attendere: è per giovedì 18 novembre. «Non è assolutamente sufficiente ribattono i sindacalisti, abbiamo necessità di incontrare congiuntamente i vertici aziendali di Igea spa e l'Assessore all'Industria per poter concertare, non abbiamo bisogno di rassicurazioni politiche, abbiamo necessità di confronto fattivo alla risoluzione della problematica che da troppo tempo si protrae e riguarda non solo l'imminente scadenza dei contratti al 30 novembre, non possiamo permetterci che nessun lavoratore resti a casa, lunedì 22 novembre ci riunirono in assemblea conclude la nota congiunta della RSU, se non ci saranno esiti positivi daremo il via ad azioni sindacali» dichiarano in una nota gli Rsu Filcem Cgil Femca Cisl e Ugl Chimici, Emilio Fois, Paolo Deroma e Simone Testoni.