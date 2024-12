video Cor 17 novembre 2021 Fertilia borgo Google d´Italia: l´architettura Il progetto di quality journalim promosso dall´Associazione Nazionale Stampa Online in collaborazione con Google News Initiative è stato presentato ufficialmente nei giorni scorsi a Varese. Tra i 12 piccoli borghi Fertilia: l´intervista con l´architetto e professore presso l’Università di Cagliari, Giorgio Peghin



Mon Amour", il borgo marinaro sulle sponde della Riviera del Corallo, è tra quelli scelti in Italia dall'Associazione Nazionale Stampa Online per raccontare spaccati di vita reali e inediti. Il progetto di quality journalim marchiato Alguer.it e sviluppato in collaborazione con Google News Initiative è stato presentato ufficialmente nei giorni scorsi a Varese. Tra i 12 piccoli borghi c'è Fertilia: la Città di Fondazione Giuliana ricompresa nel comune di Alghero ha stupito tutti per la forte carica identitaria ed emotiva che racchiude in se. Un viaggio tra immagini e interviste nell'architettura del Ventennio fino agli aneddoti di un passato indelebile: Giorgio Peghin, Architetto e Professore ordinario di composizione architettonica presso l’Università di Cagliari.



I DODICI PROGETTI E BORGHI ALGHERO - Fertilia "", il borgo marinaro sulle sponde della Riviera del Corallo, è tra quelli scelti in Italia dall'Associazione Nazionale Stampa Online per raccontare spaccati di vita reali e inediti. Il progetto di quality journalim marchiatoe sviluppato in collaborazione conè stato presentato ufficialmente nei giorni scorsi a Varese. Tra i 12 piccoli borghi c'è Fertilia: la Città di Fondazione Giuliana ricompresa nel comune di Alghero ha stupito tutti per la forte carica identitaria ed emotiva che racchiude in se. Un viaggio tra immagini e interviste nell'architettura del Ventennio fino agli aneddoti di un passato indelebile: Giorgio Peghin, Architetto e Professore ordinario di composizione architettonica presso l’Università di Cagliari. Guarda e condividi il video su Alguer.tv • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat