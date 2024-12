S.A. 18 novembre 2021 Porto Torres: da lunedì terza dose ATS Sardegna sta attivando un hub straordinario nella palestra della scuola Bellieni in piazza don Milani. Fino al 27 novembre, la terza dose potrà essere somministrata a chi ha più di ottant´anni o è un soggetto fragile



PORTO TORRES - Prenderà il via lunedì 22 novembre la nuova tornata della campagna vaccinale turritana: fino al 27 novembre, la terza dose potrà essere somministrata a chi ha più di ottant'anni o è un soggetto fragile. ATS Sardegna sta attivando un hub straordinario nella palestra della scuola Bellieni in piazza don Milani, con la collaborazione dell'amministrazione comunale e del volontariato turritano.



Si potrà ricevere il vaccino solo su prenotazione, telefonando ai seguenti numeri: 3476082693 (lunedì e mercoledì dalle 13 alle 20; martedì e giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; il venerdì dalle 9 alle 14) e 079514551 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17). Come nelle precedenti occasioni, l'attivazione del punto vaccinale è stato possibile grazie alla collaborazione dell'associazionismo, in particolare della Consulta del volontariato, del Cisom, degli Scout, dell'Avis di Campanedda e della Compagnia Barracellare che stanno curando le prenotazioni e la logistica.



I cittadini turritani che hanno dai 60 agli 80 anni potranno ricevere la terza dose nell'hub sassarese di via Grazia Deledda: tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Asl di Sassari (https://www.aslsassari.it/index.php?xsl=7&s=75321&v=2&c=1&t=1). Porto Torres ha già ospitato due campagne vaccinali: tra marzo e aprile nella sala Filippo Canu venne attivato un hub rivolto agli ultraottantenni. In quella occasione vennero vaccinati circa 1200 utenti. La seconda il 17, 18 e 19 giugno: al Pala Mura di Porto Torres venne organizzata una tre giorni dedicata ai cittadini dai 40 ai 79 anni che non si erano già prenotati all'hub di Promocamera a Sassari.