Cor 20 novembre 2021 Ryanair rilascia la summer, attesa per l´hub In attesa dell´annuncio sulla riapertura della base estiva su Alghero, la compagnia irlandese inizia a rilasciare la programmazione summer 2022. Confermati i voli su Londra, Barcellona e Marsiglia. L´Alghero-Lisbona diventa annuale



summer 2022 marchiata Ryanair. Fino ad oggi, infatti, la low cost non aveva ancora rilasciato il blocco dei collegamenti per la stagione estiva dal Riviera del Corallo, una situazione che iniziava a farsi preoccupante se si considera l'impatto che il vettore ha sullo scalo del nord ovest della Sardegna, quasi a totale trazione irlandese.



Confermate, ad esclusione di Venezia-Treviso che lo sarà a breve - tutte le rotte già operative nel 2021: Bari, Catania, Palermo, Napoli, Pisa, Pescara, Milano Malpensa, Bergamo e Bologna (le ultime tre, le uniche prenotabili da mesi). Confermati anche i collegamenti internazionali con Londra Stansted, Barcellona El Prat, Bratislava e Marsiglia, che si aggiungono all'unico nuovo volo annunciato su Vienna ed alle rotte invernali con Bruxelles, Katowice e Madrid. L'altra novità riguarda l'Alghero-Lisbona: aperto da qualche settimana per i mesi invernali, sarà prolungato anche in estate (sempre bisettimanale). Rispetto alla summer 2021 rimangono in stand-by i voli su Siviglia, Francoforte, Bucharest e Memmingen.



