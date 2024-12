Cor 19 novembre 2021 Mensa, locali sottodimensionati ad Alghero Dopo 45 giorni esatti dalla partenza del servizio mensa il centro cottura di Alghero non è ancora ultimato: oggi il sopralluogo della competente commissione conferma le criticità. Le dichiarazioni di Di Nolfo



ALGHERO - Dopo 45 giorni esatti dalla partenza del servizio mensa il centro cottura di Alghero non è ancora ultimato. E' quanto scaturito dal sopralluogo svoltosi oggi (venerdì) ad Alghero da parte della competente commissione consiliare, dopo le polemiche delle ultime settimane. E' chiaro che restano ancora diverse cose da fare e che molti aspetti non vadano - sottolinea il consigliere comunale Valdo Di Nolfo - in primis completare l'impianto di aerazione in entrata che manca completamente (presente ovviamente quello di filtraggio in uscita). «La motivazione ufficiale riferitaci dal responsabile regionale dell'azienda è che si tratta di ritardi dovuti alla carenza delle reperibilità sul mercato, stessa motivazione per la mancanza dei carrelli scaldavivande nelle scuole».



«Nell'offerta di Serenissima ne sono previsti ben 20, mentre ad oggi gli unici utilizzati sono di proprietà dell'ente pubblico. 45 giorni di ritardo non sono pochi e non sono anche più tollerati altri ritardi» incalza Di Nolfo. «In linea di massima non posso che confermare quanto ho già affermato in precedenza sulla limitatezza dei locali del centro cottura, che è oggettivamente nuovo ma è sottodimensionato per la mole di lavoro che deve svolgere. Il ruolo di indirizzo e controllo dei consiglieri comunali e del sottoscritto non si ferma qui, continuerà con visite nelle scuole e ritorneremo nel centro cottura ancora e ancora: la qualità del servizio è l'unico nostro obiettivo, è questo che ci spinge ad un controllo così attento e puntuale ed è per questo che sono e saremo sempre disponibili al confronto costruttivo per migliorare il servizio» conclude Valdo Di Nolfo