Cor 21 novembre 2021 Volo urgente per neonato di 8 giorni Falcon 50 del 31esimo Stormo dell’Aeronautica Militare dopo aver imbarcato il piccolo ad Alghero è atterrato a Pratica di Mare poco dopo le 2. Da qui il neonato ha poi proseguito il viaggio in ambulanza verso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma



ALGHERO - E’ stato un Falcon 50 del 31esimo Stormo dell’Aeronautica Militare il velivolo che ha trasportato la notte scorsa con estrema urgenza un neonato di soli 8 giorni di vita da Alghero a Roma. Il piccolo paziente, che era ricoverato all’Ospedale Civile S.S. Annunziata di Sassari, e trasportato a bordo dell’aereo militare, è atterrato a Pratica di Mare poco dopo le 2. Da qui il neonato ha poi proseguito il viaggio in ambulanza verso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.