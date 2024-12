Cor 21 novembre 2021 Il Rally mondiale ritorna a far base ad Alghero Il Rally Mondiale ad Alghero dal 2 al 5 giugno 2022. Incontro sabato a Monza del Sindaco Mario Conoci con il Presidente Aci Angelo Sticchi Damiani, il Presidente di Aci Sassari Giulio Pes e il coordinatore della gara Antonio Turitto



ALGHERO - Dopo la parentesi di Olbia nel 2021 e la grande paura per una fuga della kermesse in altre regioni d'Italia, arriva l'atteso annuncio: Accordo chiuso per il rally d’Italia “Wrc Sardegna 2022” ad Alghero. Questo fine settimana a Monza, nell’incontro che il Sindaco Mario Conoci ha avuto con il Presidente nazionale Aci Angelo Sticchi Damiani, il Presidente di Aci Sassari Giulio Pes e il coordinatore generale della gara, Antonio Turitto, c'è stato il via libera definitivo con partenza da Olbia e base ad Alghero, secondo il principio dell'alternanza fra le due città.



Quest’anno, dunque, Alghero dal 2 al 5 giugno sarà il teatro del Rally d'Italia Sardegna Sardegna. «Un grandissimo evento sportivo con un valore promozionale straordinario ed una ricaduta economica milionaria sulla nostra città proprio in avvio di stagione» afferma il Sindaco di Alghero. «L’accordo - spiega - è stato possibile grazie all’intervento decisivo del Presidente della Regione Christian Solinas, che ha voluto la conferma del mondiale in Sardegna, insieme all’assessore al turismo Gianni Chessa. Adesso, insieme alla Fondazione Alghero, diamo il via all’organizzazione della gara mondiale collaborando con Aci Sassari e Aci Sport e aspettando la definizione dei meravigliosi “sterrati” della Sardegna che nascono dall’estro di Tiziano Siviero, più volte campione mondiale di Rally insieme a Miki Biasion».