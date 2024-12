video Cor 22 novembre 2021 Giunta, l´Udc presenta il conto Precipita la situazione in Maggioranza ad Alghero dopo il rafforzamento dell´Udc che in occasione della conferenza stampa di sabato non ha lesinato pesanti critiche sull´operato dell´Amministrazione comunale chiedendo un´immediata ridistribuzione dei pesi e degli impegni nell´esecutivo







ALGHERO - Al centro delle critiche, la grave situazione in cui versa ormai la città sotto l'aspetto della viabilità e della disorganizzazione dei cantieri stradali. Ma anche la grave situazione delle opere pubbliche e della sanità, con l'opzione di prevedere un nuovo ospedale a Mamuntanas bocciata in tronco dal partito.«Fermatevi o ci schiantiamo» hanno ripetuto a chiare lettere Antonello Usai, Nina Ansini, Christian Mulas e Lelle Salvatore, in un'ottica di aiuto e sostegno alla Maggioranza ed alla coalizione di cui si sentono parte integrante. Ma senza una profonda verifica ed un tagliando - è la convinzione prevalente nel partito - risata impossibile proseguire. «Il sindaco ha bisogno di essere aiutato, così non si può proseguire» hanno sottolineato i consiglieri, col leader Antonello Usai che ha evidenziato la necessità di riportare la politica nei luoghi della discussione e del confronto con i partiti. Un confronto mancato dal mese di dicembre del 2021.Precipita la situazione in maggioranza ad Alghero dopo il rafforzamento dell'Udc che in occasione della conferenza stampa di sabato non ha lesinato pesanti critiche sull'operato dell'Amministrazione comunale guidata dal sindaco mario Conoci, chiedendo un'immediata ridistribuzione dei pesi e degli impegni nell'esecutivo.