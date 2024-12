S.A. 22 novembre 2021 A Sassari pap test gratuiti Screening gratuito del tumore del collo dell´utero, rivolto alle donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni, residenti nei Comuni di Castelsardo, Nulvi, Santa Maria Coghinas, Tergu, Valledoria e Viddalba



SASSARI - Sono riprese le attività della Assl di Sassari per lo screening organizzato del tumore del collo dell'utero, rivolto alle donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni, residenti nei Comuni di Castelsardo, Nulvi, Santa Maria Coghinas, Tergu, Valledoria e Viddalba. Per effettuare il pap test gratuito è necessario prenotare l'appuntamento telefonando al Numero verde 800663355 dalle ore 9 alle 13 dal lunedì al venerdì, il martedì anche dalle 15 alle 16.30. Il pap test di screening rientra in un programma di controlli gratuiti che viene offerto ogni tre anni dal Sistema sanitario regionale.