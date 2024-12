Cor 27 novembre 2021 FdI incalza sul caso-Carrabuffas I due neo consiglieri comunali algheresi dei Fratelli d´Italia, Pulina e Monti, incalzano il presidente del Consiglio e il sindaco sul caso-Carrabuffas. Dettagliata interrogazione con richiesta di risposta scritta



ALGHERO - Si chiede se l'Assemblea del Consorzio della Strada Vicinale Carrabuffas abbia o meno adottato lo statuto tipo approvato dal Comune di Alghero con la Delibera di GC 288 del 27/09/2017; quale sia stato il ruolo svolto da parte dell'Amministrazione Comunale, sia tramite le proprie rappresentanze istituzionali, sia tramite i propri Uffici e i propri dirigenti nella vicenda relativa alla

convocazione, allo svolgimento e alle votazioni dell'assemblea del Consorzio; quale sia stato il ruolo svolto da parte dell'Amministrazione Comunale nella vicenda relativa alle consultazioni con “la dirigenza comunale” e con “l'avvocatura comunale” e quali eventuali interventi verbali o atti scritti da questi organi siano stati prodotti in proposito.



Ed ancora, se l'Amministrazione intenda intervenire rispetto alla decisione della presidenza del Consorzio uscente di annullare l'assemblea elettiva dell'11 ottobre e i relativi risultati o se si limiterà ad accettarla dando il via libera a nuove elezioni del Consiglio di Amministrazione; se sia fondata o meno l'ipotesi di un commissariamento del Consorzio della Strada Vicinale Carrabuffas e, in caso affermativo, si chiede come si possa conciliare il commissariamento di un organismo democraticamente eletto con un provvedimento che negherebbe la validità delle relative elezioni, prospettando, tra l'altro , un possibile contenzioso giudiziario che vedrebbe a quel punto coinvolta anche l'Amministrazione Comunale di Alghero; ed infine, se l'Amministrazione Comunale intenda intervenire o meno per garantire l'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione eletto l'11 ottobre scorso o se, al contrario, intenda contestare la validità di tali elezioni.



Sono le richieste sollevate dai due neo consiglieri comunali algheresi dei Fratelli d'Italia, Monica Pulina e Giovanni Monti, che incalzano il presidente del Consiglio Lelle Salvatore ed il sindaco Mario Conoci sul caso-Carrabuffas con una dettagliata interrogazione con richiesta di risposta scritta ed in consiglio comunale. All'origine di tutto, la considerazione «che a tutt'oggi, a distanza di oltre 40 giorni dalla data delle elezioni - scrivono - consta che il nuovo organismo direttivo del Consorzio non si sia ancora potuto insediare e gli stessi componenti neoeletti non avrebbero avuto alcuna risposta ai solleciti indirizzati ai precedenti organi circa la produzione dei verbali e di quanto necessario per consentire l'insediamento del nuovo organismo».