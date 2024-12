S.A. 28 novembre 2021 Travolta mentre fa jogging, muore 41enne La tragedia è avvenuta questa mattina a Carloforte. Il conducente non si è fermato a prestarle soccorso ed è fuggito. Si è costituito nel pomeriggio il pirata della strada



CARLOFORTE - E' morta questa mattina una 41enne investita da un'auto mentre faceva jogging. La tragedia è avvenuta a Carloforte di prima mattina.



Il conducente non si è fermato a prestarle soccorso ed è fuggito. La 41enne stava correndo in località Giunco prima di essere travolta da una vettura. A dare l'allarme un passsante che ha notato il corpo sul ciglio della strada. Immediati i soccorsi ma per la donna non c'è stato nulla da fare.



Si è costituito nel pomeriggio di domenica l'uomo alla guida della vertura che ha colpito la vittima. Si tratta di un cameriere di 30 anni, carlofortino, incensurato. Ha detto di non essersi reso conto di aver investito una persona a causa dell'oscurità. Sarà denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso.