S.A. 29 novembre 2021 Neve, pioggia, maestrale e disagi: allerta meteo Prima neve in Barbagia. Nell´isola soffia il Maestrale. E´ stato diffuso nelle ultime ore un avviso di condizioni meteorologiche avverse fino a domani. Disagi nelle strade



NUORO - Un'ondata di maltempo sta attrversando la Sardegna. Nella notte tra sabato e domenica la prima nevicata intorno ai 1400 metri ma la neve ha raggiunto nelle ore succesive anche le quote più basse. Fonni, Tonara, Desulo, Villagrande, Perdasdefogu, Gavoi, Ollolai e altri centri della Barbagia sino a Nuoro città si sono svegliate imbiancate.



A Esterzili, invece, c'è in corso una vera e propria bufera di neve che sta provocando disagi alla circolazione nelle strade di campagna e sulla provinciale 114. Disagi anche sulla Statale 389 e sulla provinciale che porta all’ingresso di Macomer. Forti rallentamenti si segnalano sulla bretella che dalla 131 Dcn porta all’ingresso di Nuoro.



E' stato diffuso nella giornata di domenica un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con validità dalla mezzanotte di ieri fino alle 21 di oggi: «dalle prime ore della giornata e fino alle 21 sono previste precipitazioni a carattere nevoso, con cumulati deboli o localmente moderati, sopra i 700 metri, principalmente sui rilievi della Sardegna Occidentale e Centrale. Dalle 9, sempre di lunedì 29, sono previsti venti forti e localmente di burrasca da Nord-Ovest sulle zone costiere Settentrionali, Occidentali e Meridionali. Saranno, inoltre, possibili mareggiate sulle coste esposte».