A Sennori cresce la scuola di musica comunale

SENNORI - La Scuola di musica comunale continua a crescere e a riscuotere successo. Quest'anno i corsi organizzati dall'Amministrazione comunale e dalla Banda musicale “Città di Sennori”, sotto la guida artistica del Maestro Giuseppe Ruiu, hanno registrato un nuovo record di iscrizioni, con ben 116 allievi, di tutte le età. «La Scuola di musica comunale è un fiore all'occhiello di questa amministrazione, un’eccellenza su cui puntiamo molto per offrire agli appassionati di musica la possibilità di avvicinarsi a questo meraviglioso mondo, conoscere i vari strumenti o perfezionare le proprie tecniche», commenta Leonarda Casu, assessora con deleghe alla Pubblica istruzione e Scuola di musica.



I corsi si tengono con lezioni individuali che si svolgono nelle tre aule dedicate alla Scuola di musica nel seminterrato del Municipio; aule dotate delle attrezzature musicali necessarie agli allievi: una batteria, diversi pianoforti, due tastiere elettroniche, diverse chitarre, strumenti a fiato e strumentazione professionale per il canto.



Le lezioni si svolgono tutti i giorni feriali in una fascia oraria che va dalle 9 alle 21 e il sabato pomeriggio. Sono attivati due generi di corsi: a Indirizzo classico (Pianoforte, Flauto Traverso, Clarinetto, Sassofono, Tromba, Corno, Tuba, Chitarra, Violino, Percussioni) e a Indirizzo moderno (Canto, Pianoforte, Chitarra elettrica -acustica, Basso elettrico, Improvvisazione jazz, Tecnico audio/luci). Ai corsi partecipano allievi di tutte le età, che alla fine del ciclo di lezioni, prevista per maggio, si esibiranno in un saggio finale con un grande concerto pubblico.