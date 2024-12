S.A. 8 dicembre 2021 Patenti e rinnovi: voucher da 3500 euro Un milione di euro la Regione, tramite Aspal, per voucher formativi per finanziare percorsi mirati all´ottenimento delle patenti C e CQC, D e CQC ed E. I voucher verranno ai disoccupati e alle disoccupate in possesso della DID



CAGLIARI - Con un milione di euro la Regione, tramite Aspal, erogherà voucher formativi per finanziare percorsi mirati all'ottenimento delle patenti C e CQC, D e CQC ed E. L’ importo massimo per ciascun intervento e’ di 3.500 euro. I voucher verranno assegnati dopo un avviso pubblico emanato dall’ASPAL, rivolto ai disoccupati e alle disoccupate in possesso della DID, in esito al quale verrà definito un elenco di soggetti ammissibili. Le Camere di Commercio provvederanno a erogare il voucher assegnato ai beneficiari, liquidando il relativo importo, secondo il massimale prima definito.