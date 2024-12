Cor 9 dicembre 2021 Centinaia di studenti in fila per il test Covid Giornata di screening quella appena passata ad Alghero. La Festa dell´Immacolata per centinaia di studenti dei plessi scolastici algheresi all´insegna dei test molecolari disposti dalle direzioni scolastiche con l´Ats. Le immagini



ALGHERO - Giornata di screening quella appena passata ad Alghero. Tutti in fila nella palestra della scuola di via Malta, nel quartiere della Pietraia, nonostante il vento e la pioggia, gli studenti di numerose classi degli istituti scolastici primari. La Festa dell'Immacolata per centinaia di studenti dei plessi algheresi è stata all'insegna dei test molecolari disposti dalle direzioni scolastiche con l'Ats Sardegna e la preziosa collaborazione dei volontari della Misericordia di Alghero. Con loro anche il corpo docente. Un'azione resasi necessaria all'indomani dei casi di positività al Coronavirus riscontrati in numerose classi.