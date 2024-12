Cor 9 dicembre 2021 Il 14 dicembre Sassari omaggia Grazia Deledda L’iniziativa “Omaggio a Grazia Deledda” si terrà al CineTeatro Astra martedì 14 dicembre alle 11 e nasce a seguito della mozione presentata dalla consigliera comunale Virginia Orunesu, votata a maggioranza dal Consiglio comunale e sposata dall’assessorato alla Cultura



SASSARI - In occasione del 150° anniversario della nascita di Grazia Deledda (1871-2021) l’Amministrazione comunale di Sassari ha organizzato un evento al fine di celebrare l’unica scrittrice italiana a essere insignita del Premio Nobel per la letteratura. L’iniziativa “Omaggio a Grazia Deledda” si terrà al CineTeatro Astra martedì 14 dicembre alle 11 e nasce a seguito della mozione presentata dalla consigliera comunale Virginia Orunesu, votata a maggioranza dal Consiglio comunale e sposata dall’assessorato alla Cultura.



La partecipazione all’evento è gratuita. Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo cultura@comune.sassari.it entro lunedì 13 dicembre alle 13. Sono previsti gli interventi delle scrittrici Rossana Dedola e Isabella Mastino, degli alunni e delle alunne del liceo musicale coreutico D. A. Azuni e dell’Istituto comprensivo di San Donato.



Sarà dedicata una particolare attenzione all’arte teatrale e alla poesia grazie agli interventi dell’attore Domenico Campesi e del poeta Mario Cherchi. Il giornalista Giampiero Farena modererà l’incontro.

L’evento rappresenta un’importante occasione per ricordare e celebrare la grande scrittrice nuorese, che rimane ancora oggi un esempio di determinazione, consapevolezza e indipendenza anche per le nuove generazioni.