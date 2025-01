15 dicembre 2021 Cada dia: 15 dicembre 1953



Nasce Giovanni Nuvoli, algherese e attivista per il riconoscimento del diritto di opporsi all´accanimento terapeutico. Rimase sei anni malato di sclerosi laterale amiotrofica. Quando era ormai completamente paralizzato, chiese più volte ai medici che gli staccassero il respiratore artificiale che lo manteneva in vita. Il medico anestesista Tommaso Ciacca, che il 10 luglio 2007 stava per eseguire le sue volontà, fu bloccato dall´intervento dei carabinieri di Alghero e della procura di Sassari[1]. Sei giorni dopo Nuvoli iniziò uno sciopero della sete e della fame che lo portò alla morte il 23 luglio 2007. A mos veure, a demà. Nasce Giovanni Nuvoli, algherese e attivista per il riconoscimento del diritto di opporsi all´accanimento terapeutico. Rimase sei anni malato di sclerosi laterale amiotrofica. Quando era ormai completamente paralizzato, chiese più volte ai medici che gli staccassero il respiratore artificiale che lo manteneva in vita. Il medico anestesista Tommaso Ciacca, che il 10 luglio 2007 stava per eseguire le sue volontà, fu bloccato dall´intervento dei carabinieri di Alghero e della procura di Sassari[1]. Sei giorni dopo Nuvoli iniziò uno sciopero della sete e della fame che lo portò alla morte il 23 luglio 2007.