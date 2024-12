video Cor 11 dicembre 2021 Pescherecci nella tempesta in Sardegna Le spettacolari immagini dell´intervento dei Vigili del fuoco nella notte a Sant´Elia. Tutti in salvo i dieci operai imbarcati nei due pescherecci di nazionalità egiziana incastrati sul basso fondale a causa delle onde



CAGLIARI - La sala operativa 115 del comando di Cagliari ha ricevuto la richiesta di soccorso intorno all'1 di notte ed ha inviato sul posto il nucleo Sommozzatori, una squadra nautica, la squadra di terra 4A del distaccamento cittadino portuale e una squadra Soccorso acquatico della sede centrale del Comando. Gli operatori hanno raggiunto le imbarcazioni con il mare agitato e le forti raffiche di vento recuperando tutte le persone in buone condizioni di salute. A terra presenti i sanitari inviati dal 118 che hanno verificato lo stato di salute dei naviganti. Per tutta la durata delle operazioni presente sul posto anche la Capitaneria di Porto e la Polizia di Stato. Guarda e condividi il video su Alguer.tv