S.A. 12 dicembre 2021 Contributi affitti: proroghe ad Alghero La scadenza prevista dal precedente avviso di cui all’art. 11 della L. 431/98 per l’annualità 2021, fissata inzialmente per il 10 dicembre, è stata prorogata al 15 dicembre. Domande in modalità telematica



ALGHERO - Sono stati prorogati ad Alghero i termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo integrativo ai canoni di locazione di cui all’art. 11 della L. 431/98 per l’annualità 2021. La scadenza prevista dal precedente avviso, fissata inzialmente per il 10 dicembre, è stata prorogata al 15 dicembre. La domanda dovrà essere presentata in modalità telematica. «La proroga della scadenza - precisa l'assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris - consente a molti cittadini di predisporre le istanze con ulteriore lasso di tempo, in maniera da non lasciare nessuno fuori dall' opportunità..



Nella foto: l'assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris