Piazza dei Mercati, vigilanza ma solo fino all´8 gennaio

ALGHERO - Per tutto il periodo delle festività, il parcheggio interrato di Piazza dei Mercati sarà vigilato h24. Servizio attivo dall'8 dicembre all'8 gennaio 2022. Lo Lo rende noto con una comunicazione ufficiale l'Amministrazione comunale di Alghero. «Il parcheggio multipiano è stato oggetto in questi ultimi giorni di in intervento di manutenzione ordinaria e di pulizia da parte della Società In House che gestisce il servizio. La sorveglianza diurna e notturna, attuata come di consueto in questo periodo, garantisce sicurezza alla fruizione dei parcheggi per i cittadini che si recano nel centro per lo shopping e per assistere alle iniziative previste nel calendario degli eventi di fine anno» è scritto della nota di Porta Terra.