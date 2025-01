Cor 18 dicembre 2021 «Endoscopia merita il rilancio ad Alghero» Ancora inefficienze nella sanità del territorio di Alghero. Forza Italia sottolinea le difficoltà dell´Endoscopia e chiede il rapido potenziamento della struttura e del servizio



ALGHERO - «Endoscopia di Alghero merita di essere promossa da servizio a struttura dipartimentale semplice». Questa è la convinzione del Direttivo e del Gruppo consiliare di Forza Italia Alghero che ricordano che il servizio di endoscopia di Alghero è l'unico di tutta la ASSL di Sassari. Attualmente, a causa della carenza di spazi e strutture ingenerata dal Covid, gli esami endoscopici sono passati da circa 1969 del 2018 ai 648 del 2020, con una riduzione del 68% circa. Da qualche anno il servizio di endoscopia è solo un servizio (un ambulatorio) annesso alla Direzione Sanitaria di Presidio, mentre in precedenza era una unità operativa semplice. Ha perso la sua autonomia e di fatto costituisce un semplice “ambulatorio aggregato” sottostante prima alla Chirurgia e poi alla Direzione Sanitaria.



Purtroppo attualmente il servizio di gastroenterologia garantisce solo le urgenze esterne e le endoscopie ai pazienti ricoverati, in locali non idonei da un punto di visto strutturale e non solo. E quindi non è possibile ottenere appuntamenti per fare una colonscopia preventiva o di controllo postoperatorio. Viene meno tutta la politica di prevenzione del tumore del colon retto, una delle prime cause di morte. Il personale, formato da due unità, seppur in condizioni di grande difficoltà, si impegna con grande senso di responsabilità per mantenere il servizio attivo che è unico in tutta la ASSL.



«E tutto questo accade anche se nel bacino di utenza della endoscopia di Alghero, che comprende i distretti di Sassari, Alghero e Ozieri per circa 300000 abitanti, tutti gli esami endoscopici di primo livello sono di competenza dell'Endoscopia di Alghero» sottolineano gli Azzurri algheresi. Da Forza Italia ricordano che a partire da Gennaio 2022 verranno istituite le nuove ASSL, ma l'intera ASSL di Sassari non ha una struttura destinata all'endoscopia. «Siamo convinti che il Governo regionale debba impegnarsi per dotare Alghero di una struttura operativa semplice dipartimentale di endoscopia annessa al dipartimento medico – commentano il Direttivo e il Gruppo consiliare di FI -. Solo con una struttura semplice dipartimentale si potrà avere un Direttore con l'autonomia necessaria per poter ricostruire integralmente l'Endoscopia ad Alghero, garantendo al territorio prestazioni sanitarie imprescindibili» chiudono gli azzurri catalani.



Nella foto: i consiglieri comunali di Forza Italia ad Alghero