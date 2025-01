S.A. 20 dicembre 2021 Dinamo vince in casa contro Varese Al PalaSerradimigni finisce 104-99. Seconda vittoria di fila per il Banco di Sardegna Sassari che martedì affronterà Tenerife nell´ultima sfida di BCL



SASSARI - La Dinamo Banco di Sardegna ritrova la vittoria in casa e lo fa al termine di una battaglia con la Pallacanestro Varese: una sfida tignosa combattuta fino all’ultimo minuto. Buona partenza dei padroni di casa che però devono fare i contri con un Marcus Keene in grande spolvero, a quota 15 (33 finali) punti dopo i primi 10’: i giganti però si affidano a Robinson, in doppia doppia dopo 14’: Varese chiude avanti di misura all’intervallo lungo.



Nel terzo quarto è un continuo inseguirsi con Varese che si porta a più riprese avanti ma negli ultimi dieci minuti il Banco piazza un break di 16-0 risalendo da -10 a +6: i ragazzi di coach Piero Bucchi lavorano bene a rimbalzo, soprattutto in attacco creando tante seconde occasioni. Gli ultimi minuti sono una danza punto a punto: i biancoblu hanno la meglio nel finale con le giocate di Burnell, Logan e Bendzius: al PalaSerradimigni finisce 104-99. Seconda vittoria di fila per il Banco che martedì affronterà Tenerife nell'ultima sfida di BCL (palla a due alle 20).



Dinamo Banco di Sardegna – Pallacanestro Varese 104-99

Parziali: 28-27; 20-23; 21-27; 35-22.

Progressivi: 28-27; 48-50; 69-77; 104-99.

Dinamo. Logan 20, Robinson 10, Kruslin 9, Gandini, Devecchi , Treier 8, Chessa, Burnell 16, Bendzius 17, Mekowulu 8, Gentile 6, Diop 10. All. Piero Bucchi

Assist: Robinson (12)- Rimbalzi:Bendzius (8)

Pallacanestro Varese.Kell 20, Beane 4, Sorokas 4, De Nicolao 9, Egbunu 3, Ferrero 4, Jones 14, Caruso, Keene 33, Mele. Bottelli, Frangos. All. Adriano Vertemati

Assist: Keene (7)- Rimbalzi: Jones (7).