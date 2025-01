Cor 20 dicembre 2021 San Michele «indemoniato», lettera pubblica Nuova, clamorosa, protesta in centro storico ad Alghero. Da un anno e mezzo interdetto l´ingresso alla chiesta di San Michele, Patrono della città. Così gli abitati continuano a chiedere offerte «contro l´immobilismo e l´incuria». Nuovo cartello affisso sulle transenne del Corso Carlo Alberto



Numerosi i curiosi che anche domenica si sono fermati per leggere e commentare davanti alla scalinata transennata. La caduta di alcuni calcinacci - era fine estate del 2020 - aveva obbligato i vigili del fuoco alla temporanea interdizione dell'accesso. Da allora - è la denuncia - niente più si è mosso, di messa in sicurezza nemmeno l'ombra, e le transenne continuano a delimitare la chiesa. ALGHERO - Affissa sulle transenne che delimitano l'ingresso principale della Chiesa di San Michele, nel Corso Carlo Alberto di Alghero, «la letterina di un Santoa Babbo Natale». Si tratta della nuova, clamorosa, protesta di alcuni residenti che denunciano «l'immobilismo, il menefreghismo e l'incuria» dilagante in città.Non si tratta certamente di una novità. Già durante l'estate erano comparsi i primi cartelli e la scatoletta delle offerte . Da qualche giorno una nuova protesta: San Michele Arcangelo, Patrono di Alghero, rivolgendosi a Babbo Natale chiede che qualcuno lo ascolti e magari «ponga fine a tanto scempio».Numerosi i curiosi che anche domenica si sono fermati per leggere e commentare davanti alla scalinata transennata. La caduta di alcuni calcinacci - era fine estate del 2020 - aveva obbligato i vigili del fuoco alla temporanea interdizione dell'accesso. Da allora - è la denuncia - niente più si è mosso, di messa in sicurezza nemmeno l'ombra, e le transenne continuano a delimitare la chiesa.