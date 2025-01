S.A. 20 dicembre 2021 Tc Alghero: è spareggio-promozione Nell´ultimo turno della Seconda Serie del Campionato Invernale regionale di tennis a squadre maschile, il Tc Alghero perde 3-0 sui campi del Tc Porto Torres A



ALGHERO - Nell'ultimo turno della Seconda Serie del Campionato Invernale regionale di tennis a squadre maschile, il Tc Alghero perde 3-0 sui campi del Tc Porto Torres A. Con questo risultato, gli algheresi si classificano al secondo posto del girone e si qualificano per lo spareggio contro la prima dell'altro girone, che metterà in palio un posto nella Prima Serie 2022.



A Porto Torres, Alessandro Contu ha perso 4-6, 6-3, 6-3 contro Enrico Proli, Nicolò Serra 6-2, 6-2 contro Alexander Fragasso e, in doppio, Contu e Serra hanno ceduto 6-4, 7-6 contro Fragasso e Nicolò Pia.

Nella Seconda Serie femminile, il Tc Alghero ha chiuso perdendo 2-1 in casa del Tc Terranova B. Alla vittoria di Marta Cau, hanno fatto da contraltare le sconfitte di Alice Martinez in singolare e del doppio algherese contro quello olbiese.