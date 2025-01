Cor 25 dicembre 2021 Furti e danni: Sassarese 29enne in arresto La Polizia di Stato arresta a Sassari una persona in esecuzione di un provvedimento restrittivo: L’uomo è stato l’artefice di innumerevoli reati nell´ultimo decennio



SASSARI - Negli ultimi giorni il personale della Squadra Mobile della Questura di Sassari, dopo assidue ricerche in città e zone limitrofe, ha eseguito l’ordine di carcerazione a carico di un 29enne con diversi precedenti di polizia. L’uomo è stato l’artefice di innumerevoli reati predatori, posti in essere nell’ultimo decennio nel contesto cittadino, che hanno interessato prevalentemente appartamenti, ville, negozi ed autovetture.



Durante tutte le sue vicissitudini criminose, l’uomo più volte sorpreso in flagranza di reato dalle Forze di Polizia, dopo essere stato collocato agli arresti domiciliari a seguito della convalida dei provvedimenti, è risultato in più occasioni in evasione, non rispettando la misura cautelare impostagli.



Allo stesso soggetto, inoltre, gli inquirenti hanno contestato altre ipotesi delittuose, quali i danneggiamenti, violenze private ed il porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Grazie alle indagini compiute, a seguito di un’articolata informativa, è stata emessa nei suoi confronti una sentenza di condanna definitiva che prevede una pena complessiva di anni uno, mesi cinque e giorni sedici di reclusione, da espiare presso la casa circondariale di Sassari località Bancali, nonché una multa di euro 400.