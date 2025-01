Cor 25 dicembre 2021 Villasor: tragico incidente, muore 48enne Tragedia nel giorno di Natale sulla provinciale 7 alle porte di Villasor. Una Peugeot 206 è finita contro un muro per poi terminare la sua corsa in una scarpata. Inutili i soccorsi per il conducente non c´è stato niente da fare



CAGLIARI - Tragedia nel giorno di Natale sulla provinciale 7 alle porte di Villasor. Secondo una prima ricostruzione una Peugeot 206 è finita contro un muro per poi terminare la sua corsa in una scarpata. Il conducente, Amedeo Secchi, 48enne di Villacidro, è morto nonostante i tentativi di soccorso da parte del personale del 118.



Sul posto una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari. L'incidente è avvenuto in località Santu Miali, ancora da accertare le cause che hanno portato l'autovettura ad uscire di strada sfondando un muro perimetrale di un attività adibita a centro revisioni per veicoli.



I Vigili del Fuoco giunti sul posto congiuntamente ai sanitari inviati dal 118 hanno estratto il conducente incastrato all'interno del veicolo, purtroppo privo di vita, dove il personale medico ha potuto solamente constatarne il decesso. Sul posto presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.