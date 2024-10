S.A. 27 dicembre 2021 Ad Alghero arriva Steli di Stalker Teatro Prosegue il programma “extra” del Mamatita Festival con l’attesissima performance urbana della compagnia torinese Stalker Teatro che coinvolgerà la comunità nell’allestimento di un’installazione nello spettacolo “Steli”



ALGHERO - Prosegue nel rispetto del “decreto festività” il programma “extra” del Mamatita Festival ad Alghero per il Cap d’Any. Dopo il successo della parata “Carosello” del Circo Mano a Mano e di “Fenistruzzi” de La Ditta Vigliacci che ha colorato il centro storico nei giorni di Natale, il festival propone nei giorni immediatamente precedenti al Capodanno un’azione performativa urbana nella Piazza de Lo Quarter.



Quattro repliche in due giorni della originale produzione di Stalker Teatro dal titolo “Steli” che unisce teatro, performance urbane, arte visiva e musica, regalando al pubblico una vera e propria esperienza di teatro interattivo. Il 28 e il 29 dicembre - alle 11 e alle 15 - la compagnia torinese coinvolgerà il pubblico in un intervento urbano-spettacolo, un gioco emozionante dal forte impatto visivo e musicale, che prevede l’allestimento “partecipato” di un grande labirinto.



“Steli” è una delle performance del ciclo “Reaction”, ampio progetto sperimentale di Stalker Teatro che indaga il rapporto fra arti visive e teatro. La Compagnia opera da oltre quarant’anni in ambito teatrale, educativo e sperimentale e sviluppa la propria ricerca tra teatro e arti visive, producendo spettacoli, performance e eventi di teatro partecipato, a vocazione sociale, che coinvolge gli spettatori. “Steli” è un’occasione ludica originale e inedita, aperta a tutti, grandi e piccoli, che sarà proposta a Lo Quarter, evitando “assembramenti spontanei”, come previsto dall’ultimo decreto. Per l’accesso all’area dello spettacolo è richiesto il green pass rafforzato e la mascherina di tipo Ffp2, correttamente indossata per tutta la durata dello spettacolo.