194 positivi (+31) con 5 ricoveri

Il progressivo aumento di contagi a livello territoriale avrebbe anche spinto i competenti vertici dell'Ats al graduale potenziamento del reparto Covid dell'Ospedale Marino di Alghero. Si tratterebbe di un passo obbligato a causa dell'occupazione di quasi tutti i posti letto presenti nel reparto di Malattie Infettive nell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. ALGHERO - Positivi totali 194, ospedalizzati 5, quarantene 75. Sono i dati dell'forniti dal Comune di Alghero, aggiornati alla giornata odierna, martedì 28 dicembre 2021. Rispetto al 21 dicembre , crescono di 31 casi i positivi e i ricoveri +3. In diminuzione le persone in isolamento domiciliare -7, ma sul dato pesano, enormemente, i grossi dubbi sul sistema di tracciamento ormai totalmente saltato.La comunicazione arriva nel giorno in cui riesplode la polemica sull'assenza di dati aggiornati e trasparenti sui canali istituzionali del Comune [ LEGGI ]. In attesa dell'annunciato cambio delle norme sulla quarantena, dovrebbero essere più prudenti e rigide le regole sui contatti, eppure in città si registra addirittura una diminuzione delle persone in isolamento a fronte di un consistente aumento dei positivi. Un dato totalmente inaffidabile, se solo si pensa che intere classi al cui interno si sono registrati parecchi casi di positività non hanno neppure effettuato il necessario screening per valutare l'eventuale diffusione del virus.Il progressivo aumento di contagi a livello territoriale avrebbe anche spinto i competenti vertici dell'al graduale potenziamento del repartodell'Ospedale Marino di Alghero. Si tratterebbe di un passo obbligato a causa dell'occupazione di quasi tutti i posti letto presenti nel reparto di Malattie Infettive nell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.