S.A. 29 dicembre 2021 Ordinanza contro bivacchi e vandali a Porto Torres Nuove regole per chi accede alla stazione marittima di Porto Torres. Le ha stabilite il sindaco con un´ordinanza firmata oggi a seguito dei bivacchi e degli atti vandalici segnalati ripetutamente nella struttura



PORTO TORRES - Nuove regole per chi accede alla stazione marittima di Porto Torres. Le ha stabilite il sindaco con un'ordinanza firmata oggi a seguito dei bivacchi e degli atti vandalici segnalati ripetutamente nella struttura. All'interno della stazione, si legge nel testo, da oggi è vietato "bivaccare, sedersi, sdraiarsi e fermarsi, consumare alimenti soffermandosi e trattenendosi, anche singolarmente nell'area". È consentita la sosta solo per i passeggeri provvisti del titolo di viaggio e per i loro eventuali accompagnatori.



I minorenni non accompagnati da almeno uno dei genitori o esercenti la potestà legale non possono soffermarsi per alcun motivo. Inoltre è vietato disseminare avanzi di cibi e bevande o altro materiale di rifiuto, occupare gli edifici e i luoghi destinati all'accoglimento e alla sosta dei passeggeri come luogo di intrattenimento e bivacco o fare qualunque altra attività incompatibile con la loro conservazione.



Infine è vietato imbrattare e danneggiare con scritte, disegni e quant'altro possa recare danno, gli immobili pubblici e privati. A chi viola le disposizioni dell'ordinanza potrà essere comminata una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, con la possibilità di chiedere ulteriori provvedimenti agli organi competenti superiori. In caso di atti vandalici, i trasgressori saranno comunque tenuti, tra le altre cose, a ripristinare i luoghi a proprie cura e spese.