S.A. 29 dicembre 2021 Aou Sassari: confermati 7 casi Omicron Si tratta dei campioni sospetti individuati dalla struttura di Microbiologia e virologia dell’Aou nei giorni prima di Natale



SASSARI – Sono stati confermati oggi come casi Omicron i sette campioni analizzati e sottoposti a sequenziamento dalla struttura di Microbiologia e virologia dell’Aou di Sassari e individuati come sospetti nella settimana prima di Natale.



Cinque di questi campioni erano stati individuati a seguito delle indagini che la struttura diretta dal professor Salvatore Rubino ha effettuato il 21 dicembre, nell'ambito delle giornate della sorveglianza – flash survey – che l'Istituto superiore di Sanità fissa due volte al mese per tutta l’Italia.



Due, invece, erano stati registrati alcuni giorni prima ed erano relativi a un cittadino rientrato dall'estero e un suo contatto. Salgono così a 9 i casi sino ad ora accertati di variante Omicron dalla Microbiologia e virologia, se si aggiungono il cittadino di ritorno dal Sud Africa e il suo contatto. Cresce, intanto, anche la mole di tamponi analizzati dal laboratorio che nella giornata di ieri ha esaminato oltre 1.200 campioni individuando 130 positività.