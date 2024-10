Cor 30 dicembre 2021 Tamponi rapidi introvabili ad Alghero Si moltiplicano i contatti con soggetti positivi e cresce la preoccupazione per l´impennata di contagi. Ormai introvabili anche nelle farmacie di Alghero i test antigenici rapidi per il controllo del Sars Cov-2



ALGHERO - Cresce in modo esponenziale la richiesta, così i tamponi antigenici in kit per il controllo del Sars Cov-2 risultano da qualche giorno di difficilissima reperibilità su tutto il territorio comunale. Praticamente introvabili, se non su prenotazione, in tutte le farmacie di Alghero. Nei giorni che seguono il Natale e precedono il Capodanno, infatti, con l'impennata di contagi che ha investito il territorio e il moltiplicarsi di contatti con soggetti positivi al Coronavirus, i test sono andati praticamente a ruba. Difficile perfino trovare disponibilità nei centri e nelle farmacie che eseguono i test, dove si segnalano lunghe attese e file quotidiane.