Impatto acustico: 590 mila euro per Tortolì

TORTOLI' - Il Comune di Tortolì è beneficiario di un finanziamento di 590 mila euro da parte dell'Assessorato regionale all'Industria nell’ambito del bando “Realizzazione di opere infrastrutturali nelle aree di crisi”. Nello specifico si tratta di un finanziamento per la realizzazione di opere per la mitigazione dell'impatto della zona industriale verso l'abitato di Arbatax. Il progetto finanziato riguarda la creazione di un parco lineare nel tratto prospiciente la Saipem, di circa un chilometro, compreso tra i due passaggi a livello presenti nel viale. Le opere del progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale secondo gli obiettivi dell’Amministrazione si inseriscono all'interno di una più ampia programmazione di riqualificazione e valorizzazione delle aree industriali e produttive presenti nella cittadina.



Si tratta dunque di un primo tassello che riguarda la realizzazione di vari interventi: un corridoio naturalistico lungo il lato nord del viale Arbatax, una sorta di barriera verde (con la piantumazione di specie adatte alla formazione di siepi alte e idonee al clima marino), che faccia da cuscinetto tra la zona più urbana e quella industriale. Il corridoio naturalistico, insieme alla pista ciclabile e i marciapiedi andrà a costituire il parco lineare che caratterizza l'intervento. Sono previsti inoltre un impianto di illuminazione con tecnologia led, la rete di acque bianche, una pista ciclabile larga 2,50 metri percorribile nei due sensi di marcia, marciapiedi sul lato sinistro, attraversamenti pedonali e segnaletica verticale.



Il progetto finanziato fa parte di un primo lotto funzionale di un intervento più rilevante che consentirà progressivamente di completare il parco lineare. Le azioni progettuali sono tese al fine di mitigare l’impatto visivo, ma anche acustico e più generale ambientale delle aree industriali e produttive presenti. L'intervento si inserisce al tempo stesso nella prospettiva del recupero di una mobilità pedonale e ciclabile in sicurezza volta a soddisfare la crescente richiesta sia dei numerosi turisti sia dei nostri concittadini di ogni fascia di età, sempre più sensibili e sempre più green” afferma il consigliere di Maggioranza con delega all’Urbanistica Fabrizio Porrà. L'intervento totale previsto è di 660mila euro di cui 590mila finanziamento Ras e 70mila cofinanziamento comunale.