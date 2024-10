S.A. 31 dicembre 2021 Ultimo torneo del 2021 al Tennis Club Alghero Il torneo di doppio ‘Good-bye 2021’ si è concluso lo scorso venerdi con la vittoria della coppia formata da Omero Andreeto e Aldo Fiori. Il prossimo mese saranno aperte le iscrizioni al torneo di singolo a squadre



ALGHERO - Ottimo successo del torneo di doppio ‘Good-bye 2021’, presso il Tennis club Alghero. Da martedi i partecipanti divisi in fasce Gold e Silver diretti dal giudice arbitro del circolo Giuseppe Calise, si sono dati battaglia con la formula del long-set a 9 game.



La manifestazione sportiva si è conclusa lo scorso venerdi con la vittoria della coppia formata da Omero Andreeto (ripescato per l’infortunio di Luca Picinelli in semifinale) e Aldo Fiori, in finale hanno battuto sul campo n.1, per 9/5 dopo una gran bella partita con colpi spettacolari da ambo le parti, la coppia formata da Tony Castigliego e Roberto Demartis.



Un applauso anche a tutti gli altri partecipanti che hanno dato battaglia fino all’ultima volee’. Alla fine del torneo cerimonia di premiazione e terzo tempo finale con il brindisi di fine anno fra soci, dirigenti e tutto lo staff del tc Alghero al completo. Il prossimo mese saranno aperte le iscrizioni al torneo di singolo a squadre, che presumibilmente iniziera’ a meta’ febbraio.



Nella foto: i finalisti