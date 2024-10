video Cor 31 dicembre 2021 Terre Civiche, Alghero perde la premialità



Non si tratta di grandi cifre, ma l´aver bucato l´ennesima scadenza amministrativa lascia sempre più perplessi. A rendere pubblico l´ennesimo scivolone è l´ex sindaco Mario Bruno in occasione dell´ultima seduta consiliare. Circa 15mila euro il finanziamento perso dal Comune per non aver rispettato la scadenza della Regione, già prorogata. Le sue parole