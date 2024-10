Sassari: 535 positivi e 15 ricoveri

14:36 Ad Alghero novità per patologia plasmacellulare Ad Alghero, il 25 e 26 ottobre, esperti discuteranno di mieloma multiplo, biologia molecolare e nuovi trattamenti. Un appuntamento per condividere i progressi nella gestione di una malattia che, in Sardegna, fa registrare ogni anno circa 150 nuovi casi: circa 1000 i pazienti in cura nelle strutture specializzate, il 25% nell’Aou di Sassari