L´atteso ritorno di Joe Perrino a Sassari

SASSARI - “Cantastorie di Vita Mala” è il nuovo progetto solista di Joe Perrino, artista cagliaritano che il prossimo 30 maggio alle ore 21 salirà sul palco di Palazzo di Città (Teatro Civico di Sassari) nelle doppie vesti di cantante e attore per raccontare insieme all’attrice Zuanna Maria Boscani le sue “Storie di Vita Mala”, opera ruvida, dissacrante e intrisa di significato incentrata sulle condizioni di vita nelle carceri. Palazzo di Città, prezioso scrigno fortemente scenografico capace di esaltare spessore rappresentativo e artistico, ben si adatta all’atmosfera che lo spettacolo intende creare, dimensione in cui i due attori attivano una interazione diretta con il pubblico attraverso racconti che consentono di entrare in una spirale emozionalmente positiva e riflessiva coinvolgendo mente e corpo. In quel raccontare ci sono il risveglio della memoria e la contemporanea ricerca di un vissuto personale, legato ad una storia vera o a un luogo ormai scomparso.



La scelta di un arrangiamento essenziale dei brani (quasi pop) è dettata dalla volontà di comunicare in modo semplice e immediato tematiche che ancora oggi sembrano tabù per benpensanti. Le melodie spaziano versatili tra country, blues, stornelli popolari e tango, creando un insieme vario ma sempre coerente e mai scontato. La poetica utilizzata appartenente alla cultura popolare parte dalla simbologia del linguaggio carcerario accompagnato a quella dell'estetica del cantastorie da teatro mobile itinerante e arriva sino al circo anni 30 e al cinema neorealistico italiano.



Joe Perrino veste i panni di carcerati e delinquenti, cantando le loro drammatiche vite piene di passione, follia, amore perduto, tradimenti e vendette. Una narrazione che scorre potente e performante sul palcoscenico, strutturata come fosse il ricordo di un viaggio compiuto dall'artista e rocker cagliaritano, che al carcere e alle sue storie di dolore e di speranza ha già dedicato la doppia raccolta di “Canzoni di malavita”. In scena, Joe Perrino e Zuanna Maria Boscani sviluppano una trama dal linguaggio condiviso e danno forma in parole e musica all'evasione, facendosi portavoce nel tentativo di «creare un dialogo tra chi in questo momento si trova rinchiuso in una cella e il resto della società, portando il carcere all’interno della città». Una performance che intende svelare le paure, i bisogni e i desideri dei detenuti. Una ricerca in cui lo sguardo degli artisti conduce lo spettatore alla scoperta di questo “mondo altro” di carcerati e speranze in forma di ex-voto, elementi che più volte hanno caratterizzato l’incontrarsi di Joe e Zuanna.



Nella foto: Joe Perrino e Zuanna Maria Boscani