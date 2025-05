S.A. 18:33 Domenica Monumenti Aperti a Chiaramonti Domenica 25 maggio sarà possibile infatti visitare 9 monumenti simbolo di fede, archeologia, arte e identità, e assistere a numerosi eventi speciali perlopiù ai Giardini Pubblici



CHIARAMONTI - Per il terzo anno consecutivo, Chiaramonti svela al pubblico il suo patrimonio culturale: domenica 25 maggio sarà possibile infatti visitare 9 monumenti simbolo di fede, archeologia, arte e identità, e assistere a numerosi eventi speciali perlopiù ai Giardini Pubblici - ma anche alla Casa Mannu, al Castello e all’Ex Caserma - accompagnati da volontarie e volontari appartenenti alla Consulta giovanile, al Coro Doria e all’Istituto Comprensivo Satta-Fais, plesso di Chiaramonti. Così il sindaco Luigi Pinna: «La manifestazione Monumenti Aperti ci offre la straordinaria possibilità di rendere accessibili al pubblico i nostri siti archeologici e monumenti, non solo esaltandone la bellezza ma anche offrendo l’opportunità di immergersi nelle nostre tradizioni e

nella nostra storia. Questo importante traguardo sarà raggiunto grazie all’imprescindibile supporto

di volontari e studenti, che per l’occasione si trasformeranno in ambasciatori della nostra eredità,

guidando visitatori attraverso un viaggio indimenticabile alla scoperta di Chiaramonti, paese ricco

di storia e tradizioni».



Nella foto: chiesa Santa Maddalena