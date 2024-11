S.A. 10 gennaio 2022 Torres in quarantena: positivi in squadra La società sportiva sassarese che milita nel campionato di serie D di calcio ha diffuso una nota in cui rende nota la positività di alcuni membri all´interno del gruppo squadra



SASSARI - Il Covid ferma anche la Torres. La società sportiva sassarese che milita nel campionato di serie D di calcio ha diffuso una nota in cui rende nota la positività di alcuni membri all'interno del gruppo squadra: «i soggetti (tutti asintomatici) sono già in isolamento e il club ha prontamente avvertito le autorità sanitarie che hanno disposto un periodo di quarantena come da protocollo. Al termine di tale periodo sarà effettuato un nuovo giro di tamponi utile a monitorare gli sviluppi della situazione» si legge nel comunicato stampa.