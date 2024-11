Cor 11 gennaio 2022 Lanusei: chiude il punto nascita Si tratta della terza chiusura in poche settimane dopo quelle di cardiologia e pediatria. Polemiche e proteste in città. Vane, per ora, le promesse dell´assessore Nieddu sui rinforzi da Cagliari



LANUSEI - Chiusura temporanea del punto nascita di Lanusei per mancanza di pediatri. Si tratta del terzo servizio sanitario che chiude i battenti in poche settimane dopo quelli di cardiologia e pediatria. Di un vero e proprio disastro parla il comitato "Giù le mani dall'Ogliastra", particolarmente critico anche con i sindaci del territorio. «L'assessore Nieddu in conferenza socio sanitaria aveva garantito che sarebbero arrivati i pediatri dal Brotzu. Al telefono mi ha assicurato l'impegno costante per trovare una soluzione immediata», ha denunciato il sindaco di Lanusei e presidente della conferenza socio sanitaria, Davide Burchi. Pediatria e punto nascita, in mancanza dei rinforzi promessi dal Brotzu, rimarranno chiusi, per ora, fino al 20 gennaio.