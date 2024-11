Cor 11 gennaio 2022 Largo San Francesco un cantiere Apre l'ennesimo cantiere stradale in città. Interessato dai lavori il centro di Alghero. Preoccupazione per la pavimentazione riqualificata di recente. Riprendono i lavori anche sul Corso Carlo Alberto dove invece è allarme per le condizioni dei lastroni



ALGHERO - Anno nuovo, nuovi cantieri e vecchi problemi ad Alghero. Avviati dalla giornata di lunedì i nuovi scavi in Largo San Francesco, tutt'intorno alla Torre San Giovanni, quella che ormai è divenuta negli anni la piazza più frequentata del centro algherese. Nonostante fino all'ultimo si potesse pensare che almeno quell'angolo di città, riqualificato di recente, potesse scamparsela, gli operai che gestiscono le opere per la realizzazione della rete del gas hanno iniziato le operazioni di scasso con moto-picco, lavori che si sposteranno in seguito lungo la via Simon e sulla Via Gilbert Ferret. Ripresi anche gli interventi sull'ultimo tratto di Via Carlo Alberto, dove invece si sono registrati i problemi maggiori e i vecchi lastroni, in molte zone, risultato sconnessi e molto pericolosi a causa dei discutibili interventi di ripristino.



Nella foto: il nuovo cantiere di Largo San Francesco ad Alghero